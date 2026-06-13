Membakar Malam, Persembahan Terbaru dari Tenholes

jpnn.com, JAKARTA - Band punk rock asal Jakarta, Tenholes, baru saja merilis maxi-single yang bertitel Membakar Malam.

Dirilis melalui kerja sama dengan label rekaman demajors, maxi-single tersebut terdiri dari dua lagu yakni Membakar Malam dan Tiga.

Grup beranggotakan Ukien Skins (vokal), Cepy (gitar), Endry (gitar), Cpx (mandolin), Lettoys (bass), Andyan Gorust (drum) itu kembali menyuguhkan lagu yang bermuatan punk rock dengan sentuhan instrumen mandolin.

Proses rekaman lagu tersebut memakan waktu kurang lebih tiga bulan dan berlangsung di beberapa studio. Saat proses guide awal, Tenholes melakukannya secara mandiri di markas Rumah Bergerak.

Tenholes kemudian memberikan demo mentah ke beberapa teman yang dianggap bisa memberi masukan. Ada Jimi Multhazam, Yongki Quickening dan Prabu Pramayougha, vokalis Saturday Night Karaoke, hingga menjembatani melakukan hearing session bersama David Tarigan.

Sesuai arahan Jimi Multhazam, Tenholes memilih Starlight Studio untuk melakukan sesi rekaman drum. Pada pertengahan jalan, Tenholes bertemu dengan Franki 'Pepeng' Indrasmoro di kantor Massive Publisher.

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Kebetulan Caltara Studio menjadi salah satu fasilitas member Massive Publisher yang bisa digunakan untuk rekaman. Akhirnya Caltara Studio dipilih sebagai tempat menyelesaikan proses rekaman Tenholes, termasuk untuk lagu Membakar Malam dan Tiga.

Membakar Malam menjadi anthem yang didedikasikan untuk para kelas pekerja yang menolak menyerah pada rutinitas menjemukan. Sementara itu, Tiga merupakan sebuah refleksi atas situasi dunia saat ini.