Membanggakan! 7 Anak Indonesia Siap Tampil di The New York Pops 43rd Anniversary Gala

jpnn.com, JAKARTA - Kabar membanggakan kembali datang dari anak-anak muda Indonesia, yang siap menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional.

Sebanyak tujuh orang terpilih untuk tampil dalam ajang bergengsi The New York Pops 43rd Anniversary Gala. Event akan digelar di Carnegie Hall pada 27 April 2026.

Ketujuh anak berbakat itu, yakni Alyra Karissia Riza (13), Alysa Hana Mayko (13), Anastasia Christina Karunia (15), Gianna Anabelle Soetikno (13), Jenna Kalila Marciano (12), Natasha Marianne Subari (16), dan satu peserta lainnya yang turut menjalani pembinaan intensif bersama tim, Carissa Bellvania (13).

Baca Juga: PFN Gelar Pelepasan Delegasi Camp Broadway Indonesia Menuju The New York Pops

Mereka bakal tampil bersama Camp Broadway Ensemble, mewakili Indonesia di panggung dunia yang dikenal sebagai salah satu paling prestisius di industri musik.

Sebelum terpilih untuk tampil di sana, mereka mengikuti audisi ketat hingga akhirnya lolos dari puluhan peserta lainnya.

Para peserta terpilih pun harus menjalani pelatihan intensif untuk mempersiapkan diri tampil di hadapan publik internasional.

Baca Juga: Kemenkum Telusuri Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Musik di Platform Digital

Selama masa persiapan, mereka melalui berbagai sesi pelatihan mulai dari vokal, akting, hingga tari.

Direktur Artistik Camp Broadway Indonesia, Adit Marciano, mengaku bangga dengan perkembangan dan kesiapan anak-anak yang akan tampil di New York tahun ini.