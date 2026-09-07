Membanggakan, Atlet Akuatik Klungkung Sabet 5 Medali di Gajahmada Swimming Competition

jpnn.com, KLUNGKUNG - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet akuatik Kabupaten Klungkung.

Made Budiartini Bandem berhasil meraih lima medali dalam ajang Gajahmada Swimming Competition 2026 yang digelar pada 29 Agustus 2026 di Kolam Renang Tirta Krida, AAU Sleman, Yogyakarta.

Dalam kompetisi tersebut, Made Budiartini Bandem tampil impresif dengan memborong dua medali emas, dua perak, dan satu perunggu.

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Dua medali emas diraih dari nomor 100 meter gaya punggung dan 200 meter gaya punggung. Sementara dua medali perak masing-masing diperoleh dari nomor 50 meter gaya punggung dan 200 meter gaya bebas. Adapun satu medali perunggu diraih pada nomor 200 meter gaya ganti perseorangan putri.

Ketua KONI Klungkung AA Gde Anom mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurutnya, prestasi Made Budiartini Bandem menjadi bukti bahwa proses pembinaan olahraga di Klungkung terus berjalan dan menunjukkan hasil positif.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga di Klungkung berjalan pada jalur yang tepat. KONI Klungkung memiliki komitmen untuk membangun sistem pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi jangka pendek, tetapi juga menciptakan atlet-atlet berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” ujar AA Gde Anom.

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Dia mengatakan keberhasilan atlet tidak terlepas dari proses pembinaan yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Selain atlet, capaian tersebut juga merupakan hasil kerja sama antara pelatih, pengurus cabang olahraga, keluarga, serta berbagai pihak yang mendukung perkembangan olahraga di Klungkung.

Menurut AA Gde Anom, KONI Klungkung terus mendorong peningkatan kualitas latihan, pengalaman bertanding, penguatan mental atlet, serta pemenuhan berbagai kebutuhan pembinaan.