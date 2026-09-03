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Membanggakan, Hanger Buatan Indonesia Siap Menghiasi Rantai Pasok Global

Membanggakan, Hanger Buatan Indonesia Siap Menghiasi Rantai Pasok Global
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Bea Cukai memberi dukungan berupa pemberian fasilitas kawasan berikat untuk mendorong ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Salah satunya PT JSWB Metal Products, produsen hanger yang seluruh produknya diekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar Amerika Serikat. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Siapa sangka, salah satu barang sederhana yang digunakan sehari-hari di Amerika Serikat ternyata diproduksi di Indonesia.

Produk berupa gantungan pakaian atau hanger buatan PT JSWB Metal Products yang berlokasi di Kawasan Industri Candi, Semarang, seluruhnya diekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar Amerika Serikat.

Komitmen perusahaan dalam mendorong ekspor sekaligus memperkuat industri dalam negeri semakin didukung dengan persetujuan fasilitas kawasan berikat dari Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

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PT JSWB Metal Products merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi gantungan pakaian (hanger) dengan kapasitas produksi yang terus mengalami peningkatan.

Pada 2026, kapasitas produksi perusahaan tercatat mencapai 31,2 juta pcs dan diproyeksikan meningkat secara signifikan menjadi 156 juta pcs pada 2030.

Peningkatan kapasitas tersebut turut diiringi dengan pertumbuhan nilai investasi.

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Pada 2026, nilai investasi perusahaan mencapai Rp 20,07 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 41,31 miliar pada 2030.

Tak hanya berorientasi pada ekspor, keberadaan PT JSWB Metal Products juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

hanger buatan PT JSWB Metal Products merupakan produk manufaktur Indonesia mampu menembus pasar global

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