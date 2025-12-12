Membanggakan, Indosat Satu-satunya Telco Indonesia yang Masuk Fortune 100 Best Companies

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) kembali membanggakan Indonesia karena masuk dalam daftar 2025 Fortune Best Companies to Work For Southeast Asia.

Pencapaian itu menjadikan Indosat yang meraih pengakuan tingkat internasional setelah melalui proses seleksi yang ketat bersama perusahaan-perusahaan terkemuka di kawasan Asia Tenggara.

Penghargaan ini menjadi bukti keberhasilan Indosat dalam mendorong transformasi digital yang berpusat pada manusia, membangun talenta AI-native, dan menciptakan tempat kerja yang inklusif serta mendukung kesejahteraan karyawan.

President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha mengatakan membangun talenta AI-native di dalam organisasi bukan hanya tentang mempersiapkan perusahaan untuk masa depan.

Namun, juga mempersiapkan setiap karyawan untuk masa depan mereka sendiri.

"Ketika karyawan membangun kecakapan AI, mereka tidak hanya mempercepat hasil bisnis, tetapi juga memperluas relevansi mereka, membuka jalur karir baru, dan memperkuat kesiapan mereka untuk dunia kerja di mana kolaborasi manusia dan AI menjadi kunci kesuksesan,” ungkap Vikram.

Indosat kini melayani hampir 100 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Pada kuartal ketiga 2025, pendapatan perusahaan tumbuh 3,8% dan laba bersih naik 29,1% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini bukti bahwa ketika karyawan diberdayakan, hasil bisnis ikut meningkat.