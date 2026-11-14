Membangun BUMI sebagai Perusahaan Kelas Dunia, Memperkuat Ketahanan Energi Nasional

jpnn.com - Hilirisasi batubara dan diversifikasi ke mineral dapat memperkuat daya saing BUMI. Ukuran keberhasilannya adalah nilai tambah dan manfaat yang kembali menguatkan Indonesia.

Transformasi perusahaan sumber daya alam perlu dinilai dari manfaatnya bagi negara asal. Bagi BUMI, perjalanan menuju perusahaan kelas dunia akan semakin berarti apabila memperkuat industri domestik, menciptakan nilai tambah, dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

Agenda itu berlangsung di tengah transisi energi yang mengubah kebutuhan pasar dan arah investasi. Indonesia perlu menjaga keandalan pasokan energi, sekaligus menyiapkan industri dan sumber daya mineral yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Bagi perusahaan tambang, perubahan ini menuntut kemampuan mengelola bisnis inti sambil membangun portofolio yang lebih beragam.

Baca Juga: Peruri Perkuat Kepercayaan Digital untuk Dukung Ketahanan Energi Nasional

Salah satu langkah penting BUMI adalah proyek pengolahan batubara menjadi metanol melalui PT Bumi Etam Chemical, bersama PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia. Proyek terintegrasi pertama di Indonesia ini telah memulai tahap pembangunan di Kalimantan Timur. Inisiatif tersebut patut diapresiasi karena membawa agenda hilirisasi menuju pelaksanaan dan menambah kegiatan pengolahan sumber daya di dalam negeri. (bumietamchemical.com, apbi-icma.org)

Keberhasilan proyek tidak cukup diukur dari pembangunan fasilitas. Proyek perlu diselesaikan dengan disiplin waktu dan biaya, beroperasi secara andal, dan memiliki pasar yang jelas. Kepastian teknologi, infrastruktur, pasokan bahan baku, tenaga ahli, kontrak penjualan, dan keekonomian produk akan menentukan besarnya nilai tambah yang dapat diciptakan.

Metanol merupakan bahan baku bagi industri kimia dan manufaktur. Produksi domestik berpotensi memperkuat rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar negeri, apabila produknya kompetitif dan terserap oleh pasar. Karena itu, pengembangan proyek perlu berjalan seiring dengan kesiapan industri pengguna, infrastruktur, serta kepastian permintaan.

Baca Juga: ASPEBINDO Dorong Bioenergi Menjadi Kekuatan Bisnis dan Ketahanan Energi Nasional

Dampaknya juga perlu dirasakan di wilayah operasional melalui kesempatan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, keterlibatan pemasok dalam negeri, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi daerah.

Dari perspektif ASPEBINDO, pemerintah dapat mendukung agenda ini dengan menjaga kepastian regulasi, perizinan, infrastruktur, dan kebijakan investasi. Perusahaan perlu memastikan bahwa tata kelola, pengendalian risiko, dan komitmen sosial-lingkungan berjalan seiring dengan pembangunan proyek.