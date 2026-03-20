Membantah Prediksi Rocky Gerung, Ketum LOGIS 08: Prabowo-Gibran Solid Bersama Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo membantah prediksi pengamat politik Rocky Gerung di salah satu Podscast di platform digital YouTube yang mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029.
Menurut Anshar Ilo, prediksi tersebut tidak berdasar dan cenderung spekulatif.
Ketua Umum Logis 08 menegaskan pemerintahan Prabowo saat ini memiliki fondasi politik dan dukungan publik yang kuat.
Menurutnya, berbagai program strategis pemerintah justru menunjukkan arah yang jelas dalam memperkuat stabilitas nasional.
"Pernyataan seperti itu tidak memiliki dasar yang kuat. Kami melihat pemerintahan Presiden Prabowo justru berada dalam posisi yang solid, baik dari sisi dukungan politik maupun kepercayaan publik,” ujar Anshar Ilo, Jumat (20/3/2026).
Dia juga menanggapi pandangan Guru Besar Universitas Airlangga Henri Subiakto, yang menyebut adanya potensi tekanan dari dalam dan luar negeri.
Menurutnya, tantangan tersebut merupakan hal yang wajar dalam setiap pemerintahan dan bukan alasan untuk meragukan keberlangsungan kepemimpinan.
“Setiap pemerintahan pasti menghadapi dinamika, baik dari sisi ekonomi global maupun kebijakan domestik. Namun, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif dan strategi yang matang untuk menghadapinya,” tambahnya.
- Gelar FGD, Badan Pengkajian MPR Bahas Penguatan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
- Ketum LOGIS 08 Sarankan Presiden Lakukan Penyegaran di Kabinet
- Rocky Gerung Tantang Akademisi Uji Konsep Prabowonomics
- Kritik Mahasiswa-Masyarakat Sipil kepada Prabowo-Gibran soal ART hingga BOP, Keras!
- Rocky Gerung Apresiasi Penangkapan Perburu Gajah di Riau, Ungkit Hak Alam
- Ketua Umum LOGIS 08 Minta Presiden Prabowo Selamatkan Program MBG Melalui Perbaikan Tata Kelola