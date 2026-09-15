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Membedah Perilaku Konsumen lewat 'Customer Behavior in The Digital Era'

Membedah Perilaku Konsumen lewat 'Customer Behavior in The Digital Era'
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Peluncuran buku Customer Behavior in The Digital Era, Teori & Studi Kasus Perusahaan-Perusahaan Sukses. Foto: tim peluncuran buku Customer Behavior in The Digital Era.

jpnn.com, JAKARTA - Media Infobrand Group bekerja sama dengan para pakar akademik dan praktisi bisnis meluncurkan buku "Customer Behavior in The Digital Era, Teori & Studi Kasus Perusahaan-Perusahaan Sukses".

Peluncuran buku ini dilatarbelakangi oleh percepatan transformasi digital yang mengubah lanskap bisnis global saat ini.

CEO Media Infobrand Group Susilowati Ningsih mengungkapkan buku tersebut hadir sebagai panduan komprehensif bagi para pelaku usaha.

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Buku setebal 570 halaman ini mengombinasikan kerangka teori ilmiah perilaku konsumen dengan studi kasus nyata dari berbagai perusahaan sukses.

Karya yang merupakan Edisi 3 Cetakan Pertama ini ditulis melalui kolaborasi dua figur dengan latar belakang akademik dan praktis yang saling melengkapi.

Penulis pertama, Ujang Sumarwan dikenal sebagai akademisi sekaligus pakar perilaku konsumen terkemuka di Indonesia.

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Penulis pendampingnya, Tri Raharjo selaku praktisi, peneliti, pemimpin bisnis di bidang branding, CEO Trans N Co Indonesia, sekaligus Komisaris Media Infobrand Group.

Susilowati menjelaskan kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menjembatani teori akademik dengan realitas bisnis di lapangan.

Customer Behavior in The Digital Era, Teori & Studi Kasus Perusahaan-Perusahaan Sukses, membahas perilaku konsumen terkini.

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