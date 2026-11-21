jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Bagi banyak keluarga di Indonesia, membeli mobil sering kali bukan cuma soal desain atau spesifikasi di atas kertas.

Ada pertimbangan panjang soal kenyamanan perjalanan jauh, kepraktisan kabin, sampai rasa tenang mencari bengkel resmi saat dibutuhkan.

Membaca kebutuhan itu, KIA tampak tak ingin sekadar numpang lewat di pasar otomotif tanah air.

Pabrikan asal Korea Selatan itu mulai menyusun langkah jangka panjang yang lebih membumi.

Mulai dari merakit mobil listrik secara lokal, menyiapkan senjata baru di segmen mobil keluarga, hingga memperluas jangkauan diler sampai ke ujung timur Indonesia.

Titik krusialnya akan dimulai pada 2027. Tahun depan, Kia bersiap menerapkan strategi multi-powertrain untuk pasar Indonesia.

Artinya, konsumen bakal diberi keleluasaan memilih teknologi penggerak sesuai kebutuhan dan kesiapan masing-masing, mulai dari mesin bensin konvensional (ICE), hybrid (HEV), hingga listrik murni (EV).

Di tengah lini produk tersebut, Kia menyelipkan satu kejutan yang paling dekat dengan kultur berkendara masyarakat Indonesia: sebuah MPV keluarga terbaru.