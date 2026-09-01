Membintangi Film Suanggi: Ilmu Kutukan, Carissa Perusset Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Carissa Perusset berperan sebagai Gia dalam film horor terbaru 'Suanggi: Ilmu Kutukan'.

Dalam film garapan Dom Dharmo itu, karakter Gia diceritakan menghadapi teror mengerikan setelah mengikuti kekasihnya, Beni, pulang ke kampung halaman.

Carissa Perusset mengatakan dirinya mungkin akan mengambil keputusan berbeda jika berada di posisi Gia.

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Seraya bercanda, dia mengaku bakal memilih untuk tak bertemu Beni.

"Mungkin kayaknya enggak usah ketemu Beni kali ya?," ujar Carissa Perusset sambil berkelakar, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Pasalnya karakter Gia yang diperankannya itu tampak mengalami berbagai kejadian mengerikan, setelah mengikuti Beni ke kampung halaman.

Oleh karena itu, dia menuturkan bahwa Beni yang diperankan Pangeran Lantang telah membawa Gia ke situasi yang membuat hidupnya berada dalam bahaya.

"Sialnya sampai, ya kalian lihat sendiri kan? Parah banget Beni, ngajak pacarnya (ke situasi itu)," ucap Carissa Perusset.