Membintangi Pirunduk, Aulia Sarah: Film Paling Menantang yang Pernah Aku Terima

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Aulia Sarah memerankan karakter Siti dalam film horor terbaru berjudul 'Pirunduk'.

Dia mengungkapkan bahwa karakter Siti sendiri menjadi tantangan baginya dalam memerankan tokoh tersebut.

"Tantangannya lebih ke menjadi Siti yang pasif, tidak berdaya, dan nurut begitu ya sama suami, bagaimana, terus kemudian dia pakai ilmu pirunduk, mungkin powernya bertambah dan dia mulai berani berhadapan dengan orang-orang," ujar Aulia Sarah di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (24/9).

Tak hanya itu, dia mengatakan bahwa karakter Siti juga agak sedikit sombong ketika akhirnya memakai ilmu pirunduk.

Pasalnya ilmu itu membuat orang menjadi tunduk kepada Siti.

Di samping itu, dia juga menuturkan bahwa Pirunduk menjadi film paling menantang selama kariernya.

Alasannya, karakter Siti yang diperankannya memiliki layer yang cukup kompleks.

"Overall aku bisa bilang ini adalah film yang paling challenging yang pernah aku terima karena karakter Siti tuh banyak banget layernya. Terus dimensi background karakternya tuh sangat banyak sekali," ucap Aulia Sarah.