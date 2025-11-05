Memerankan Karakter Ini di Film Riba, Prinsip Hidup Ibrahim Risyad Justru Sebaliknya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ibrahim Risyad berperan sebagai Sugi dalam film berjudul 'Riba'.

Dalam film itu, Sugi diceritakan sebagai seorang suami serta ayah yang bekerja menjadi pengepul tembakau.

Akibat terjerat utang, Sugi pun melakukan pesugihan atau perjanjian dengan setan.

Walaupun perannya dalam film tersebut lekat dengan hal-hal terkait riba, tetapi Ibrahim Risyad mengaku tak pernah melakukan hal semacam itu di dunia nyata.

"Kalau aku sih alhamdulillah, ya (enggak pernah)," ujar Ibrahim Risyad di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Dia lantas mengungkap prinsip hidup yang dipegangnya selama ini.

Dia menuturkan dirinya tak akan membeli sesuatu apabila belum memiliki dana lebih dari cukup untuk membayarnya secara tunai.

"Aku belum mengalami hal itu. Konsep hidupku itu aku harus punya uangnya dulu lebih dari nominal itu baru aku beli barangnya," ucap Ibrahim Risyad.