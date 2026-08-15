Memeriahkan HUT ke-81 RI, Ribuan Warga Antusias Ikut Demokrat RUN 10K

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan kader, simpatisan Partai Demokrat, dan masyarakat Kabupaten Manokwari antusias mengikuti Demokrat RUN 10K yang dimulai dari GOR Sanggeng, Manokwari, Sabtu (15/8).

Kegiatan yang digelar DPD Partai Demokrat Papua Barat tersebut untuk menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat pada 9 September 2026 sekaligus memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan lari 10 kilometer itu turut diikuti Bupati Manokwari Hermus Indou, perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Freddy Thie, serta jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Manokwari.

Panitia menyiapkan dana pembinaan dengan total Rp50 juta bagi peserta terbaik serta berbagai hadiah door prize untuk memeriahkan kegiatan.

Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat Freddy Thie mengatakan, Demokrat RUN 10K menjadi wujud syukur atas perjalanan Partai Demokrat yang telah memasuki usia 25 tahun.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi ajang mencari dan mengembangkan bakat generasi muda yang memiliki minat pada olahraga lari, sejalan dengan semangat AHY Run yang digagas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

“Selain itu, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi pengurus Partai Demokrat se-Papua Barat dengan masyarakat,” kata Freddy, yang juga mantan Bupati Kaimana dalam keterangannya, Sabtu (15/8).

Freddy menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut, menjadi ruang kebersamaan dan hiburan sekaligus wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.