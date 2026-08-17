Memeriahkan HUT ke-81 RI, SMA Labstar Ikut Tradisi Tahunan Labschool yang Menantang

jpnn.com, JAKARTA - SMA Labschool Bintaro (SMA Labstar) memeriahkan HUT ke-81 RI, dengan menggelar tradisi tahunan menantang, yaitu Lomba Lintas Juang (LALINJU) yang diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus.

Tradisi ini menjadi bagian penting dari budaya sekolah, sebagai simbol perjuangan, patriotisme, dan kepemimpinan siswa sekolah Labschool.

Sesuai tradisi, Taman Makam Pahlawan Kalibata menjadi lokasi apel dan titik keberangkatan para peserta LALINJU dari seluruh cabang sekolah Labschool se-Jakarta.

Titik finish adalah di masing-masing cabang sekolah Labschool, karenanya jarak tempuh LALINJU tiap cabang sekolah Labschool berbeda-beda. Untuk SMA Labstar jarak tempuh LALINJU adalah berlari sejauh 17 kilometer.

“LALINJU tahun ini, SMA Labstar diwakili oleh 103 siswa sebagai peserta," terang Kepala Sekolah SMA Labstar, Dede Supriatna M.Pd di Jakarta Senin (17/8).

Menurut Dede Supriatna tahun ini merupakan kegiatan yang kedua LALINJU, yang di7kuti Labschool Bintaro. Dan kegiatan LALINJU merupakan program dari dari Labschool Pusat.

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"Tahun ini merupakan tahun kedua yang kami ikuti. Mengingat jarak tempuh yang cukup jauh yakni 17 Km, jadi kami mempersiapkan siswa sekitar dua bulan, namun secara intensif yakni 2 minggu baik secara fisik maupun kesehatan," ungkap Dede Supriatna.

Disinggung masalah anggota Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dan OSIS, Dede Supriatna. menyatakan bahwa anggota MPK dipilih oleh perwakilan kelas, begitu juga dengan OSIS.