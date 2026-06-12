Memeriahkan Piala Dunia 2026, Higgs Games Island Bakal Hadirkan Luis Figo ke Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Legenda sepak bola Portugal Luis Figo bakal meramaikan gema Piala Dunia 2026 di Jakarta.

Mantan pemain Barcelona dan Real Madrid itu bakal menggelar beberapa acara bersama penggemar setianya di Jakarta.

Kehadiran Luis Figo di Jakarta dalam rangka memenuhi undangan Higgs Games Island (HGI).

Perwakilan HGI Ray mengungkapkan bahwa pria asal Almada itu akan meramaikan event Piala Dunia, serta kampanye olahraga domino.

Saat ini, domino telah diakui secara resmi sebagai salah satu cabang olahraga profesional di Indonesia.

“Kami memahami sepenuhnya bahwa aspek strategi dan kesiapan mental merupakan pilar krusial dalam olahraga kompetitif. Kedatangan Luis Figo ke Jakarta pada 12 Juli 2026 merupakan sebuah pembuktian bahwa taktik sepak bola kelas dunia memiliki korelasi kuat dengan mind sport dalam genggaman,” ujar Ray.

Pada kesempatan ini Figo juga ditunjuk sebagai Global Brand Ambassador HGI. Saat ini Figo serta beberapa legenda sepak bola lainnya masih di Meksiko untuk menonton pertandingan Piala Dunia 2026.

Figo bersama Roberto Carlos berada di tengah-tengah penggemar saat laga pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan di Stadion Azteca, Jumat (12/6) dini hari WIB. (fal/jpnn)