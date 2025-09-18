Memiliki Dimiliki, Bemandry Bahas Pulih di Waktu yang Tepat

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Bemandry akhirnya mempersembahkan single terbaru yang bertitel 'Memiliki, Dimiliki'.

Lagu tersebut mengusung tema tentang pulih yang datang di waktu yang tepat.

Bemandry mengatakan bahwa, pulih itu memang tidak pernah mengenal batas waktu. Seperti yang pernah dialami sebelumnya, pulih merupakan sebuah misteri yang sulit untuk dipecahkan, namun tetap bisa diupayakan.

Akan tetapi, walau diupayakan, semua itu hanya akan benar-benar datang ketika waktunya sudah tepat.

"Bicara perihal luka yang disebabkan oleh cinta, aku pernah ada di posisi seperti itu. Yang mana aku kira, aku bisa kembali pulih dalam waktu sebentar dan sendiri, ternyata malah makin berantakan. Tetapi, aku malah bisa kembali pulih dalam waktu yang cukup lama dan butuh bantuan dari orang lain,” ungkap Bemandry kepada JPNN.com, Rabu (17/9).

Musikus asal Yogyakarta itu juga mendapat jawaban yang sama ketika berbincang bersama beberapa kawannya untuk membicarakan hal tersebut.

Baca Juga: Bemandry Bicara Soal Bahaya LDR Lewat Lagu Baru

Menurutnya, beberapa teman berpendapat bahwa pulih memang tidak memiliki jalan yang pasti. Ada yang harus melalui jalan yang terjal, dan ada pula yang dengan mudahnya bisa kembali seperti sediakala tanpa harus melalui hal-hal yang rumit.

“Maka dari itu, aku mencoba merangkai semuanya ke dalam single baruku ini (Memiliki, Memiliki). Aku ingin menyampaikan semua itu dalam balutan kisah cinta. Tetapi inti pesan yang ingin aku sampaikan dalam lagu ini adalah, pulih hanya akan hadir saat waktunya sudah tepat. Entah itu bisa pulih karena kesendirian, atau bersama orang lain,” beber Bemandry.