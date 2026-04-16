Memotret Kelas Menengah, Katadata Perkenalkan Riset KIMCI sebagai Acuan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Katadata Insight Center kembali merilis laporan flagship Katadata Indonesia Middle Class Insight (KIMCI) dalam IDE Katadata Future Forum 2026.

Co-founder & CEO Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra menyatakan laporan tersebut membedah kondisi kelas menengah di Indonesia.

Dia berharap riset KIMCI bisa menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memahami kondisi kelompok kelas menengah di Indonesia.

"Mudah-mudahan KIMCI di tahun keduanya bisa menjadi acuan untuk memahami peta lanskap middle class di Indonesia," ujar Metta saat membuka acara IDE Katadata Future Forum 2026 bertema "Adapting to What Comes Next" di Djakarta Theatre, Jakarta, Rabu (15/4).

Metta menyoroti jumlah kelas menengah yang terus menurun. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan kelas menengah mulai turun sejak 2019 (21,5 persen), hingga mencapai 16,9 persen di 2024.

Pada saat yang sama, golongan menuju kelas menengah (aspiring middle class) terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 48,8 persen di 2024. Padahal, Bappenas pernah memperkirakan Indonesia berpeluang menjadi negara maju pada 2045 jika proporsi kelas menengah mencapai 70 persen dari total penduduk.

Kelas menengah sendiri punya peranan yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Pada 2024, kelompok ini tercatat menyumbang 81,5 persen dari total konsumsi rumah tangga. Sementara, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama (58,8 persen) produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Middle class merupakan kunci perubahan negara dan society," ujar Metta.