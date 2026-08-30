Mempercepat Transformasi Digital, Synnex Metrodata Indonesia Gandeng Fastly

jpnn.com - JAKARTA - Distributor solusi teknologi PT Synnex Metrodata Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan platform edge-cloud global, Fastly, untuk membantu berbagai perusahaan meningkatkan kinerja situs web dan aplikasi, sekaligus memberikan perlindungan dari ancaman siber. "Kami bertujuan mempercepat transformasi digital dan menghadirkan pengalaman digital yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal,” kata Direktur Synnex Metrodata Indonesia Lie Heng dikutip dari keterangan resminya, Minggu (30/8).

Melalui kemitraan strategis ini, Synnex akan memperluas akses platform programmable edge cloud dari Fastly ke industri perbankan, ritel, telekomunikasi, hingga bisnis digital-native. Perusahaan juga akan mendukung mitra dan pelanggan pada seluruh siklus teknologi, mulai dari tahap prapenjualan, implementasi, purnajual, hingga pengembangan kapabilitas.

Upaya ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, yang tengah gencar melakukan transformasi digital, adopsi cloud, dan inisiatif kecerdasan buatan. Terlebih lagi, pasar transformasi digital diperkirakan terus bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) 19,11 persen selama periode 2026 hingga 2031.

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Ketergantungan bisnis yang makin tinggi pada aplikasi digital dan infrastruktur cloud membuat kebutuhan terhadap keamanan siber yang tangguh ikut melonjak. Pada saat yang sama, perkembangan kecerdasan buatan dan otomatisasi memicu munculnya ancaman siber yang makin canggih, sehingga menuntut organisasi melindungi data tanpa mengorbankan kecepatan layanan.

Oleh karena itu, kemitraan ini hadir pada momen krusial ketika berbagai organisasi di Tanah Air sedang memprioritaskan investasi di bidang data dan keamanan siber. Melalui sinergi ini, perusahaan di Indonesia akan mendapatkan akses lengkap ke solusi Fastly yang mencakup content delivery berkinerja tinggi, keamanan aplikasi modern, komputasi tepi, serta kemampuan observabilitas.

Sistem ini dibangun di atas arsitektur edge yang dapat diprogram untuk memproses konten dan keputusan keamanan lebih dekat dengan pengguna demi mengurangi latensi jaringan. Adapun manfaat utama dari solusi ini mencakup kinerja situs web lebih cepat, perlindungan kuat terhadap ancaman siber, waktu henti yang lebih singkat, layanan andal untuk pelanggan, penyederhanaan keamanan aplikasi, hingga percepatan inovasi bagi tim pengembang.

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Area Vice President Asia di Fastly Rachel Ler menyoroti pesatnya adopsi teknologi yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Dia menilai Indonesia sedang memasuki fase pertumbuhan digital yang menarik, dengan berbagai organisasi kian mengadopsi digitalisasi, AI dan cloud untuk mentransformasi cara mereka berinovasi dan berinteraksi dengan pelanggan.

Seiring dengan cepatnya transformasi tersebut, Rachel meyakini setiap organisasi sangat membutuhkan infrastruktur yang mampu menghadirkan performa luar biasa dan keamanan tangguh dalam skala besar.