Memperingati Hari Jantung Sedunia, Holywings Peduli Ajak Warga Jaga Kesehatan

jpnn.com, MEDAN - Holywings Peduli kembali mengadakan seminar kesehatan bertema penyakit jantung di HW Dragon dan Tiger Medan pada Minggu (7/9).

Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada 29 September.

Tidak hanya berbagi ilmu, seminar itu juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak dini.



Seminar menghadirkan dokter dari Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya Medan yakni dr. Tri Adi Mylano, SpJP (K) Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan yang membahas faktor risiko, pencegahan, serta cara deteksi dini penyakit jantung.

dr. Tri Adi Mylano, SpJP (K) menekankan bahwa pola makan sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, serta rutin memeriksa kesehatan merupakan langkah sederhana namun efektif untuk mencegah penyakit jantung.



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group sekaligus Ketua Program CSR Holywings Peduli mengatakan bahwa kegiatan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kesehatan masyarakat.



"Kegiatan ini kami selenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Holywings Peduli berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Salah satu peserta, Rina (34), warga Medan, mengaku sangat terbantu dengan adanya seminar tentang penyakit jantung.



“Saya jadi lebih paham bagaimana cara menjaga kesehatan jantung. Selama ini saya sering mengabaikan pola makan dan jarang olahraga. Setelah ikut seminar ini, saya bertekad untuk mulai hidup lebih sehat,” jelasnya.

Acara seminar juga diramaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, dan sesi tanya jawab interaktif. Antusiasme warga kelurahan Kesawan Medan terlihat dari tingginya jumlah peserta yang hadir serta aktif berdiskusi dengan narasumber.



Acara yang dilaksanakan oleh Holywings Peduli yang bekerja sama dengan HW Dragon dan Tiger Medan itu dimulai pukul 09.00 WIB.

Beberapa kegiatan yakni serangkaian pemeriksaan kesehatan, seperti pengukuran gula darah, kolesterol, tekanan darah, hingga konsultasi medis yang langsung dilakukan oleh tenaga medis dari RS Siloam Dhirga Surya Medan.

Selain itu, 50 peserta yang mengikuti medical check up gratis ini juga mendapatkan obat-obatan atau vitamin sesuai hasil pemeriksaan.



Dengan adanya seminar dan cek kesehatan gratis ini, Holywings Peduli berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jantung.

Harapannya, angka penyakit kardiovaskular di Indonesia dapat ditekan, dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih sehat dan berkualitas.



Acara tersebut juga dimeriahkan dengan beberapa permainan yang menawarkan hadiah menarik berupa sembako dan perangkat elektronik.