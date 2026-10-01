Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Habib Aboe Dorong Penguatan Digital Citizenship

jpnn.com - JAKARTA — Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk merefleksikan nilai-nilai ideologi negara di ruang siber. Menurut dia, tantangan dalam menjaga "kesaktian" Pancasila saat ini telah bergeser dari ancaman fisik masa lalu menjadi ancaman ideologis di dunia maya.

Oleh karena itu, lanjut dia, penguatan digital citizenship (kewarganegaraan menjadi kunci utama dalam mempertahankan persatuan bangsa di era disrupsi teknologi. "Hari Kesaktian Pancasila adalah momentum berharga bagi kita semua untuk menyadari bahwa fondasi negara ini begitu kokoh karena dibangun di atas darah para pahlawan," kata Habib Aboe dalam pernyataannya di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan bahwa di era digital saat ini, medan pertempuran bukan lagi melawan angkat senjata atau pemberontakan fisik di dunia nyata. “Musuh saat ini adalah polarisasi, penyebaran hoaks, fitnah, dan adu domba yang berseliweran di media sosial setiap detik," ujar anggota Panitia Kerja Artificial Intelligence DPR RI itu.

Lebih lanjut Habib Aboe menuturkan bahwa pengamalan nilai Pancasila saat ini harus mampu bertransformasi ke dalam ekosistem digital demi membentengi masyarakat dari perpecahan.

"Kesaktian Pancasila harus dimanifestasikan ke dalam tindakan nyata di ruang siber melalui penguatan digital citizenship. Butuh netizen yang tidak hanya cerdas menggunakan gawai, tetapi juga memiliki moral, etika, dan tanggung jawab yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila," tuturnya.

Politikus senior itu menambahkan bahwa setiap sila dalam Pancasila seharusnya diimplementasikan oleh para pengguna internet di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

"Menjadi warga digital yang baik berarti menghidupkan Sila Pertama dengan saling menghormati perbedaan di internet, mempraktikkan Sila Kedua dengan menjauhi cyberbullying, serta memegang teguh Sila Ketiga dengan menjadi pemersatu, bukan pemecah belah," tuturnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan I Kalimantan Selatan itu menaruh harapan besar pada generasi Z dan milenial sebagai motor penggerak literasi digital yang sehat di tanah air.