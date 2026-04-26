Memperingati Milad ke-24 PKS, Almuzzammil Ungkit Gerakan Ketahanan Pangan
jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan momen milad ke-24 untuk menekankan gerakan konkret memperkuat kemandirian pangan di tingkat keluarga.
Hal demikian seperti disampaikan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dalam acara 2+4 Hour Live Stream Puncak Milad PKS ke-24 yang disiarkan Minggu (26/4) ini.
Dia mengatakan satu bentuk gerakan yang didorong PKS ialah pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber ketahanan pangan keluarga.
Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat menjadi kontribusi nyata kader dalam menghadapi potensi krisis ekonomi dan pangan imbas konflik di Timur Tengah (Timteng).
“Bagaimana para kader kita hingga di level daerah memiliki ketahanan pangan minimal di pekarangan rumahnya masing-masing. Inilah perayaan Milad kita, menjadi sebuah gerakan nyata untuk masyarakat,” kata dalam acara perayaan milad ke-24 PKS, Minggu.
Almuzzammil menuturkan kondisi global yang tidak menentu menuntut semua pihak berperan aktif membantu masyarakat.
Temasuk, ujarnya, melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan ekonomi sebagai fondasi utama menghadapi potensi krisis yang berkepanjangan.
“Milad kali ini berbeda, dari sekadar perayaan menjadi sebuah gerakan. Kita menghadapi berbagai persoalan, baik dalam negeri maupun internasional, karena itu, kami ingin membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk bersiap siaga jika krisis ini berkepanjangan,” kata Almuzzammil.
