Memperkuat Ekonomi Nasional, INTI 2026 Hubungkan 15 Sektor Teknologi Strategis

jpnn.com - JAKARTA - Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2026 menghadirkan 952 exhibitor dan peserta dari delapan negara menampilkan berbagai inovasi, teknologi, dan solusi bagi kebutuhan industri.

Agenda yang didukung Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini hadir mempertemukan pelaku industri dengan pemerintah dan inovator guna mendorong pembangunan ekosistem digital Indonesia dari hulu hingga hilir.

Pameran ini akan menghadirkan 15 sektor strategis yang membentuk rantai ekosistem digital dari hulu ke hilir, di antaranya, telko, AI, data center, cybersecurity, IoT, robotics, semiconductor, smart mobility, drone technology hingga smart manufacturing. Inti 2026 menargetkan kehadiran 30.000 pengunjung dari 20 negara selama pameran berlangsung.

"Kami berharap INTI dapat menjadi tempat lahirnya ide baru, inovasi baru, kemitraan baru, dan peluang investasi baru,” kata Direktur CNG Trade & Event Hendri Bunardy di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Partisipasi global dalam pameran ini diperkuat oleh kehadiran perwakilan negara dari China, India, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Sebanyak 45 persen dari seluruh peserta pameran menampilkan produk dalam negeri yang telah tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Kepala Badan Ekosistem Digital Kadin Indonesia Firlie Ganinduto menjelaskan pihaknya hadir sebagai official institutional partner.

"Kemitraan ini relevan karena dunia usaha bukan hanya menampilkan teknologi, tetapi juga mempertemukan kebutuhan industri, arah kebijakan pemerintah, dan inovasi yang dapat benar-benar diterapkan,” tutur Firlie. (rom/jpnn)