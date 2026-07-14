Memperkuat Kekompakan, TNI, Polri & Forkopimda Muba Olahraga Bersama

jpnn.com - PALEMBANG - Jajaran Polri, TNI dan Kejaksaan serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kabupaten Musi Banyuasing, Sumatera Selatan, terus memperkuat sinergi antarinstansi.

Salah satunya melalui kegiatan olahraga bersama sebagai simbol kekompakan menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah, Selasa (14/7) pagi, di Markas Kepolisian Resor Muba.

Kegiatan dihadiri Bupati Muba Toha, Kapolres Muba AKPB Ruri Prastowo, Dandim 0401/Muba Letkol Inf Dimas Kurniawan, Kajari Muba Aka Kurniawan, Ketua Pengadilan Negeri Silvi Ariani, Sekda Muba Syafaruddin.

Kemudian, perwakilan Pengadilan Agama, Kasubdenpom, Asisten I Setda Muba Ardiansyah, Camat Sekayu Edi Heryanto, para pejabat utama serta personel Polres Muba, personel Kodim 0401/Muba, serta jajaran Kejari Muba.

Kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin Wakapolres Muba Kompol Iwan Wahyudi, dilanjutkan olahraga bersama dalam suasana penuh kebersamaan dan keakraban.

AKBP Ruri menjelaskan kegiatan ini bukan hanya bertujuan menjaga kesehatan dan kebugaran, tetapi juga mempererat hubungan serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjalankan tugas di lapangan.

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"Solidaritas antara Polri, TNI, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi modal utama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mengawal berbagai program pembangunan agar berjalan dengan baik," ungkap Ruri.

Dia menilai berbagai tantangan di daerah hanya dapat dihadapi melalui komunikasi yang intensif dan kerja sama erat antarlembaga. Oleh karena itu, ujar dia, kebersamaan seperti ini perlu terus dipelihara agar koordinasi makin efektif.