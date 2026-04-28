Memperkuat Ketahanan Pangan, HIPMI Dorong Hilirisasi Kelapa Sawit

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Bidang Pertanian sekaligus Ketua Satuan Tugas Pangan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) M. Hadi Nainggolan mengungkapkan industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hadi menjelaskan industri ini telah menyediakan pangan bagi 280 juta penduduk yang tersebar di seluruh tanah air.

Tanaman kelapa sawit dinilai memiliki berbagai keunggulan sebagai bahan baku produk pangan, di antaranya karakteristik harga kompetitif dan produktivitas tinggi. Selain itu, pasokan sawit dikenal sangat stabil dengan aplikasi penggunaan yang sangat luas di berbagai industri.

"Dari kelapa sawit kita menghasilkan berbagai macam produk turunan di bidang pangan. Banyak sekali produk pangan yang dihasilkan dari kelapa sawit," ujar Hadi dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/4).

Baca Juga: Kepala Sawit Berkontribusi Besar terhadap Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Hadi memaparkan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang hampir mencapai 17 juta hektare harus dilihat sebagai modal kekuatan pangan. Komoditas ini tidak mengenal pola musiman, sehingga volume produksinya relatif konsisten setiap bulan dan tahunnya.

Kondisi produksi stabil tersebut memberikan jaminan kepastian dan kenyamanan bagi para pengusaha. “Saya sepakat bahwa kelapa sawit ini adalah tanaman unggulan dan andalan Indonesia yang harus dioptimalkan sebaik mungkin," ujar Founder HANN Corp itu.

Saat ini, HIPMI terus mendorong para anggotanya untuk melakukan hilirisasi kelapa sawit di sektor pangan agar tercipta produk bernilai tambah. Produk hilir yang dihasilkan, seperti minyak goreng, margarin, roti, cokelat, hingga biskuit, terbukti mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan kualitas dan nutrisi.

"Saat ini hampir semua pengusaha sukses di HIPMI memiliki kebun kelapa sawit, tetapi hanya sebatas menghasilkan TBS dan CPO. Masih perlu mendorong agar para pengusaha terjun ke sektor hilirisasi," tuturnya.

Hadi mengharapkan kerja sama yang erat antara pengusaha dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melalui Program Pangan dan Hilirisasi. Dia mengajak BPDP bergerak lebih jauh dengan menciptakan program inkubasi skala industri di sektor pangan guna meningkatkan daya saing global.