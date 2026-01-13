Memperkuat Konektivitas Wilayah Kepulauan, Gubernur Ahmad Luthfi Resmikan Bus Damri Karimunjawa

jpnn.com - JEPARA — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan operasional layanan angkutan perintis Bus Damri Karimunjawa, untuk memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah kepulauan.

Operasional itu ditandai dengan Launching Angkutan Perintis Karimunjawa di Pelabuhan Pantai Kartini, Kabupaten Jepara, Selasa (13/1).

Total bus Damri yang dioperasikan empat unit minibus tipe elf dengan satu cadangan, masing-masing berkapasitas 15–19 penumpang.

Angkutan perintis ini melayani trayek Pelabuhan Karimunjawa–Bandara Dewadaru–Desa Kemujan–Pelabuhan Legon Bajak (PP) dengan panjang rute sekitar 55 kilometer dan waktu tempuh kurang lebih 90 menit.

Rute tersebut melewati sejumlah titik permukiman dan pusat aktivitas warga di Pulau Karimunjawa.

Trayek tersebut melayani hingga delapan perjalanan per hari dengan jadwal operasional pukul 05.00–16.30 WIB.

Tarif ditetapkan sebesar Rp 7.000 per penumpang. Rencanannya, operasional trayek tersebut selama 1 Januari–31 Desember 2026.