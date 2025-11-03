Memperkuat Pertahanan Laut, TNI AL Berencana Bangun 2 Koarmada Baru

jpnn.com - JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL berencana membangun dua komando armada (Koarmada) baru. Pembanguna dua koarmada baru itu bertujuan memperkuat pertahanan laut Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengatakan penambahan jumlah koarmada itu sesuai dengan apa yang dirapatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) beberapa hari lalu tentang konsep pertahanan Indonesia, yakni optimum essential force (OEF).

Rencananya, Koarmada IV akan ditempatkan di Kalimantan Timur dan Koarmada V ditempatkan di Ambon.

"Memang benar adanya rencana pembentukan dua koarmada tersebut yang pembentukannya sesuai dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis," kata Tunggul saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (3/11).

Koarmada itu nantinya akan diisi pasukan dan beberapa KRI yang akan berpatroli di perairan sesuai wilayah teritorial laut. Dengan adanya rencana tersebut, TNI AL dipastikan akan diperkuat lima koarmada.

"Seiring dengan penggelaran lima koarmada tersebut, TNI AL Juga rencana akan mengembangkan satuan-satuan pendukung sesuai Konsep SSAT sebanyak dukungan logistik sesuai wilayah," kata Tunggul.

Namun demikian, Tunggul tidak memerinci kapan persisnya koarmada baru tersebut akan dibangun.

Sebelumnya, Kemenko Polkam menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).