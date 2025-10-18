Memperkuat Soliditas, Kapolres Banyuasin Bagikan Sembako untuk Personel
jpnn.com - PALEMBANG - Kapolres Banyuasin AKBP Ruri Prastowo membagikan bantuan paket sembako kepada para personel di Polres Banyuasin pada Jumat (17/10).
“Pemberian bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga personel," ucap Ruri, Jumat (17/10).
Sebelum pembagian sembako, jajaran Polres Banyuasin melaksanakan senam bersama untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani yang merupakan modal utama dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.
AKBP Ruri dalam arahannya mengajak seluruh jajaran senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik.
“Setiap Jumat, personel akan melaksanakan olahraga bersama. Ini bukan hanya untuk menjaga kesehatan, tetapi juga mempererat semangat kekeluargaan di lingkungan Polres Banyuasin,” ungkap Ruri.
Perwira menengah Polri itu juga mengingatkan tentang jadwal kegiatan pekanan, yaitu pelaksanaan kerja bakti dan pembersihan lingkungan kerja, untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman.
"Kegiatan ini diharapkan dapat memelihara semangat korps, meningkatkan kinerja, dan memperkuat hubungan antar-anggota Polres Banyuasin," kata Ruri. (mcr35/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati
