Memperluas Akses Pendidikan Berkualitas, Bimbel Ganesha Operation Hadir dengan Gedung Baru di Samarinda

jpnn.com, JAKARTA - Bimbel Ganesha Operation (GO) berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan berkualitas di Indonesia melalui peresmian gedung baru GO Cabang Samarinda di Jalan Ir. H. Juanda No. 223.

Acara peresmian berlangsung pada Selasa (22/7) dan dipimpin langsung oleh Direktur Utama Ganesha Operation, Prof. Bob Foster, serta disaksikan jajaran direksi dan manajemen GO.

Hadir pula perwakilan dari GO Bontang juga GO Balikpapan, menunjukkan eratnya kolaborasi antarcabang di wilayah Kalimantan Timur.

Puncak rangkaian acara ditandai dengan prosesi gunting pita, simbol dimulainya operasional resmi gedung baru yang diproyeksikan sebagai pusat penguatan layanan bimbingan belajar GO di Samarinda.

Dalam sambutannya, Prof. Bob Foster menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembangunan gedung GO di Samarinda sekaligus menjelaskan alasan strategis di balik pemilihan kota ini.

“Kami mempunyai satu rasa syukur karena berhasil menyelesaikan pembangunan gedung di Samarinda."

“Gedung ini bukan sekadar bangunan saja, tetapi bukti komitmen Ganesha Operation untuk memberikan fasilitas kepada para siswa sehingga mereka bisa belajar dengan baik, termotivasi, dan memiliki mental juara," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Prof. Bob, Samarinda adalah kota potensial dengan masyarakat yang bersemangat terhadap pendidikan.