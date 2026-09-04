Memperluas Bantuan, Pendekar 08 Sambangi Sekolah dan Puskesmas di Ngada

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki hari ketiga aksi kemanusiaan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Pendekar 08 memperluas dukungan untuk masyarakat terdampak gempa.

Ketua Umum Pendekar 08 Ancilla Yanny Irmella mengatakan, pada hari ketiga timnya bergerak ke tiga titik di Kabupaten Ngada, yakni Kelurahan Susu, MI Al-Ghuraba Bajawa, serta UPTD Puskesmas Aimere.

Sebelumnya, pada tahap awal menyasar kebutuhan dasar warga terdampak, bantuan kini diarahkan untuk menopang proses pemulihan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama anak-anak, fasilitas pelayanan kesehatan, serta keluarga yang masih mengungsi secara mandiri.

“Kami kirimkan sembako, perlengkapan sekolah dan mainan untuk anak-anak di tiga titik yaitu di Kelurahan Susu, di Sekolah MI Al-Ghuraba Bajawa dan juga Puskesmas Aimere,” ujar Ancilla, pada Kamis, (3/9).

Ancilla menyebut di sektor pendidikan, bantuan diberikan kepada anak-anak di MI Al-Ghuraba Bajawa berupa perlengkapan sekolah dan mainan.

Dia berharap bantuan tersebut bisa digunakan anak-anak untuk menjalani aktivitas belajar di tengah proses pemulihan pascabencana.

“Sementara itu, di sektor kesehatan, Pendekar 08 mendatangi UPTD Puskesmas Aimere,” ungkap Ancilla.

Selain membantu kebutuhan masyarakat, tim juga membawa pendamping untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang terdampak gempa.