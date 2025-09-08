Memphis Depay Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Timnas Belanda
jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Timnas Belanda Memphis Depay mengukir sejarah.
Depay menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Belanda.
Hal itu setelah dia menjadi aktor kemenangan Timnas Belanda atas Lithuania pada pertandingan Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Senin dini hari WIB.
Dilansir laman resmi KNVB, Senin, Depay mencetak dua gol pada kemenangan Belanda atas Lithuania di pertandingan yang berakhir dengan skor 3-2 untuk Tim Oranje.
Memphis Depay menjadi pencetak gol terbanyak Timnas Belanda dengan mengemas 52 gol dari 104 pertandingan yang sudah dilalui sejak mencatatkan debut pada 2013.
"Itu memang gol-gol penting. Saya senang dengan gol-gol itu. Jadi, saya sangat senang telah mencapainya sekarang. Kami bisa melanjutkannya sekarang, tetapi tentu saja saya sangat bangga. Saya juga berterima kasih kepada semua orang di ruang ganti," ujar Depay seusai laga kontra Lithuania.
Depay mencatatkan debutnya bersama Timnas Belanda pada pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2014 menghadapi Belanda pada 15 Oktober 2013 dan dia masuk sebagai pemain pengganti di menit 89.
Sementara itu, gol pertama yang dia cetak untuk Timnas Belanda lahir pada pertandingan Grup B Piala Dunia 2014 ketika mereka menang dengan skor 3-2 atas Timnas Australia.
Memphis Depay mengukir sejarah, jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Timnas Belanda.
