Memprihatinkan Kondisi Wanita Korban Penyekapan-Penyiksaan di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Kondisi wanita berinisial YTR (29), korban penyekapan dan penyiksaan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sangat memprihatinkan.

Polda Jabar mengatakan korban mengalami kebutaan dan sejumlah luka berat akibat dianiaya oleh kekasihnya, TH, selama kurang lebih tiga tahun.

"Yang pasti kedua matanya berdasarkan hasil visum sudah mengalami kebutaan, itu yang paling parah. Kemudian enam gigi depan bagian atas rontok dan bibir korban sudah sumbing,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rochmawan di Bandung, Senin.

Hendra mengatakan hingga saat ini terduga pelaku berinisial TH masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

"Pelaku saat ini belum ditangkap. Kami baru membentuk tim gabungan," ujarnya.

Menurut dia, penyidik juga belum dapat meminta keterangan langsung dari korban karena kondisi fisik dan kemampuan komunikasinya masih terbatas.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penyiksaan Pacar di Bandung

"Korban belum dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) karena belum bisa berkomunikasi dengan jelas," katanya.

Hendra menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah keluarga korban menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal yang menginformasikan bahwa korban berada di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.