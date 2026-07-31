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Memudahkan Transaksi dengan JakOne Mobile, Beragam Pembayaran dari Satu Genggaman

Memudahkan Transaksi dengan JakOne Mobile, Beragam Pembayaran dari Satu Genggaman
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Penghuni Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan (Jaksel) Ryanda Triaditya mengakses aplikasi JakOne Mobile di ponsel pintarnya. Foto: Aryadita Umasugi/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Jempol Ryanda Triaditya (24) menyalakan telepon selularnya.

Begitu telepon pintar itu menyala, kalender di layarnya menunjukkan tanggal 12 Juli 2026.

Seketika perempuan lajang itu langsung teringat sesuatu. Jarinya pun segera bergerak cekatan memilih satu aplikasi perbankan di gawainya.

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Setelah Nanda -panggilan akrab Ryanda- menekan 8 digit nomor identifikasi pribadi (PIN), aplikasi di gawainya langsung terbuka.

Saat itu pula dia melakukan kegiatan rutin bulanannya, yakni membayar sewa rumah susun (rusun).

Sudah 16 bulan belakangan ini Nanda menempati Rusun Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta Selatan.

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Terhitung sudah 16 kali pula dia membayar sewa setiap bulan.

Nanda mengaku tak pernah kesulitan membayar uang sewa itu.

Aplikasi JakOne Mobile memudahkan siapa pun yang akan melakukan transaksi keuangan. Simak selengkapnya di sini.

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