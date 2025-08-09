Memukau Kostcon 2025, Lyn Beri Pesan Menyentuh untuk Penggemar di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi solo asal Korea Selatan, Lyn meminta penggemar di Jakarta agar tidak merasa sedih, meskipun banyak lagu yang diciptakannya bertemakan perpisahan hubungan asmara.

Permintaan tersebut disampaikan Lyn saat menjadi pengisi acara dalam konser Kostcon 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu (2/8).

Konser musik tersebut diketahui bagian dari hasil kolaborasi antara Kelebrity Worldwide sebagai pemilik dan inisiator konser, HiFive Entertainment (promotor asal Malaysia), tmc.id (promotor lokal di Jakarta), serta KMF yang mewakili industri hiburan Korea Selatan.

Lyn menyadari sebagian besar karyanya memang berkisah tentang perpisahan yang menyakitkan.

Namun, solois yang banyak menyanyikan soundtrack drama Korea tersebut berharap karyanya tidak membuat para pendengar larut dalam kesedihan.

Lyn lantas mengingatkan para penggemar untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan dan senantiasa menjalani hidup dengan kebahagiaan.

"Aku seringnya menyanyikan lagu perpisahan, tetapi semoga kalian tidak jadi sedih karena laguku ya," kata Lyn di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat.

Pemilik nama asli Lee Se Jin mengungkapkan dirinya tengah disibukkan dengan berbagai tawaran untuk membawakan lagu bergenre balada pada musim semi mendatang.