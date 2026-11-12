Men I Trust Konser di Jakarta Hari Ini, Thee Marloes Jadi Pembuka

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik asal Kanada, Men I Trust siap menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada hari ini, Kamis (12/11).

Plainsong Live selaku promotor telah mengumumkan rundown konser Men I Trust di Jakarta.

Open Gate bakal dilakukan pada 17.00 WIB, lalu penampilan opening act dari Thee Marloes pada 19.00 WIB, sementara Men I Trust bakal beraksi mulai 20.00 WIB.

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Men I Trust sebelumnya sempat tampil di Indonesia pada 2019 dan 2023 lalu. Trio indie/dream pop asal Montreal, Kanada itu kini siap menghibur penggemar kembali.

Dalam rangka agenda Asia Tour 2026, Men I Trust ingin menghadirkan musik yang menghipnotis dan atmosfer live intim.

Konser tersebut dipromotori oleh Plainsong Live, yang sebelumnya juga membawa Men I Trust pada 2023 dan dikenal sebagai penyelenggara Joyland Sessions, yang akan berlangsung juga pada November 2026.

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Band beranggotakan Emmanuelle Proulx, Jessy Caron, serta Dragos Chiriac itu dikenal lewat aransemen minimalis, vokal lembut, permainan bass mengalir, dan lanskap suara yang terasa personal.

Alih-alih mengandalkan produksi yang terlalu dipoles, Men I Trust menciptakan pengalaman yang atmosferik, membuat setiap lagu terasa seperti ruang untuk istirahat dari hiruk-pikuk keseharian.