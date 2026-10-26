Men I Trust Segera Kembali ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Men I Trust akan kembali menggelar konser di Indonesia pada 12 November 2026, tepatnya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Setelah sempat tampil pada 2019 dan 2023, trio indie/dream pop asal Montreal, Kanada itu siap bertemu penggemar kembali.

Men I Trust akan menghadirkan musik yang menghipnotis dan atmosfer live intim khas dalam rangka agenda Asia Tour 2026.

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Konser tersebut dipromotori oleh Plainsong Live, yang sebelumnya juga membawa Men I Trust pada 2023 dan dikenal sebagai penyelenggara Joyland Sessions, yang akan berlangsung lagi juga pada November 2026.

Vokalis dan gitaris Emmanuelle Proulx, gitaris dan bassist Jessy Caron, serta keyboardist Dragos Chiriac dikenal lewat aransemen minimalis, vokal lembut, permainan bass mengalir, dan lanskap suara yang terasa personal.

Alih-alih mengandalkan produksi yang terlalu dipoles, Men I Trust menciptakan pengalaman yang atmosferik, membuat setiap lagu terasa seperti ruang untuk istirahat dari hiruk-pikuk keseharian.

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Hal itu terbukti dari enam album studio yang dirilis, masing-masing adalah Men I Trust (2014), Headroom (2015), Oncle Jazz (2019), Untourable Album (2021), Equus Asinus (2025), dan Equus Caballus (2025).

Setengah dari diskografi Men I Trust — yaitu Oncle Jazz, Equus Asinus, dan Equus Caballus — bahkan mendapatkan nominasi Polaris Music Prize, sebuah penghargaan musik bergengsi untuk album rilisan artis Kanada.