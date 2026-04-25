Menag Dorong Penguatan Beasiswa untuk Putus Rantai Kemiskinan
jpnn.com, TANGSEL - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meminta penguatan program beasiswa bagi mustahik sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Baznas Collaborative Leadership (BCL) 2026 yang digelar di Pusdiklat Kementerian Agama, Ciputat, Tangerang Selatan, belum lama ini.
Nasaruddin menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan materi, tetapi juga kemiskinan dalam aspek ilmu pengetahuan.
Dia menilai, pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu diperluas melalui sektor pendidikan.
Salah satunya dengan memperkuat program beasiswa yang berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Menurutnya, pemberian beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi merupakan langkah penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Dalam surat Al-Ma’un, miskin bukan hanya soal harta, tetapi juga ilmu pengetahuan. Kita ingin masa depan di mana kemiskinan dapat diatasi melalui generasi berilmu,” ujar Menag Nasaruddin.
Sementara itu, Sodik Mudjahid menyatakan bahwa penguatan program beasiswa menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mustahik.
Menag dorong penguatan beasiswa untuk bantu mustahik keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
