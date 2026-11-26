jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kecerdasan buatan (AI) tidak bisa menggantikan peran guru dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik.

Pesan itu disampaikan Menag saat menghadiri puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Pelataran Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (26/11).

Acara tersebut dirangkaikan dengan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 2026 serta gerakan Donasi untuk Negeri.

Menurut Nasaruddin, kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan esensi pendidikan yang bertumpu pada keteladanan dan nilai kemanusiaan.

"Secanggih apa pun perangkat digital dan kurikulum, tidak ada satu pun yang mampu menggantikan sentuhan hati, keteladanan akhlak, dan keikhlasan seorang guru," ujar Nasaruddin.

Dia mengatakan teknologi mampu menyampaikan pengetahuan, tetapi guru memiliki peran lebih besar dalam membentuk kepribadian anak.

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"Mesin bisa mentransfer pengetahuan, tetapi hanya gurulah yang mampu menanamkan nilai, membentuk karakter, dan menyalakan cahaya kebijaksanaan di dalam jiwa peserta didik," tuturnya.

Pada peringatan HGN tahun ini, Kementerian Agama juga memberikan Anugerah GTK 2026 kepada para pendidik berprestasi.