Menag Nasaruddin Beri Pesan Penting kepada Santri Langitan, Simak Baik-Baik

jpnn.com, TUBAN - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan pesan penting kepada para santri Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dia mengingatkan para santri agar tidak hanya tekun menuntut ilmu, tetapi juga memperkuat spiritualitas melalui ibadah dan perenungan.

Menurutnya, waktu siang sebaiknya dimanfaatkan untuk mengasah kemampuan intelektual, sedangkan malam menjadi kesempatan untuk memperkaya batin dan mencari hikmah.

"Di siang hari memang enak mengisi akal pikiran dengan ilmu, tetapi di malam hari paling enak mengisi badan kita, jiwa kita, roh kita dengan hikmah," ujar Menag Nasaruddin saat kunjungan ke Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur, Minggu (15/11)

Baca Juga: Menag Sebut Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Masa Depan

Dia menjelaskan tradisi pendidikan pesantren memiliki keunggulan dalam memadukan kecerdasan intelektual dan spiritual.

Melalui keseimbangan antara belajar dan beribadah, para santri diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan luas, tetapi juga mampu bersikap bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Menag Nasaruddin juga mengingatkan pentingnya memahami Al-Qur'an secara menyeluruh. Para santri diajak tidak sekadar memperhatikan ketepatan bacaan, tetapi juga mendalami tafsir dan menghayati makna setiap ayat.

Dia mencontohkan pesan Iqra' bismi rabbik sebagai landasan untuk menghubungkan semangat mencari ilmu dengan kesadaran kepada Allah SWT.

Selain itu, Menag Nasaruddin menekankan pentingnya menjaga adab terhadap guru dan orang tua. Penghormatan kepada orang tua harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk ketika mereka membutuhkan kehadiran anak-anaknya.