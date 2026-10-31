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Menag Nasaruddin: Santri Wajib Kuasai AI, tetapi Jangan Tinggalkan Kitab Kuning

Menag Nasaruddin: Santri Wajib Kuasai AI, tetapi Jangan Tinggalkan Kitab Kuning
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Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan santri harus kuasai AI dan teknologi digital tanpa tinggalkan kitab kuning. Foto Humas Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan santri masa kini tidak boleh gagap teknologi.

Dia mengingatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi harga mati bagi generasi pesantren untuk menghadapi perubahan zaman.

Namun, kemajuan teknologi tersebut tidak boleh membuat santri meninggalkan tradisi keilmuan pesantren yang telah diwariskan para ulama selama berabad-abad.

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Pesan tegas tersebut disampaikan Menag Nasaruddin dalam kegiatan Munajat Santri untuk Negeri yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (30/10) malam sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Santri 2026.

Di hadapan ribuan santri, kiai, pengasuh pesantren, dan tokoh agama, Menag Nasaruddin menekankan tantangan generasi santri saat ini semakin kompleks.

Perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta dinamika global menuntut pesantren meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas kompetensi lulusannya.

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"Penguasaan ilmu agama yang mendalam perlu disertai kemampuan memahami perkembangan sains, teknologi informasi, serta bahasa internasional. Perpaduan kompetensi tersebut menjadi bekal penting agar santri mampu mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dakwah, pendidikan, dan pembangunan nasional," ujar Menag Nasaruddin.

Menurut Nasaruddin, kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan membuka berbagai peluang baru dalam pengembangan pendidikan.

Menag Nasaruddin Umar tegaskan santri harus kuasai AI dan teknologi digital tanpa tinggalkan kitab kuning

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