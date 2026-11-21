jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai potensi zakat nasional yang mencapai Rp327 triliun perlu dioptimalkan melalui penguatan integrasi ratusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Sinergi tersebut dinilai dapat meningkatkan penghimpunan sekaligus memperluas manfaat dana umat bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Nasaruddin saat menutup Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Tahun 2026 bertema "Konsolidasi Pengumpulan Zakat Indonesia yang Optimal dan Berdampak" di Jakarta, baru-baru ini.

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Dia menyebut jaringan UPZ yang tersebar di berbagai daerah merupakan kekuatan besar dalam mendukung penghimpunan zakat nasional.

Menurut Nasaruddin, Baznas memiliki keterbatasan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan luasnya wilayah Indonesia.

Karena itu, keberadaan ratusan UPZ dapat menjadi ujung tombak untuk menjangkau masyarakat sekaligus mendekatkan layanan zakat.

"Baznas itu orangnya sedikit, tetapi tenaganya banyak di daerah-daerah sampai ratusan sekarang ini UPZ ada di mana-mana," ujar Nasaruddin.

Dia menambahkan, integrasi UPZ perlu diperkuat melalui kesamaan standar operasional, digitalisasi, serta sistem pemantauan yang terkoordinasi.