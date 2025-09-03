menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menag Nasaruddin Umar: Guru Itu Harus Suci di Langit, Suci di Bumi

Menag Nasaruddin Umar: Guru Itu Harus Suci di Langit, Suci di Bumi

Menag Nasaruddin Umar: Guru Itu Harus Suci di Langit, Suci di Bumi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka PPG Dalam Jabatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (3/9/2025). ANTARA/HO-Kemenag

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa tidak gampang menjadi seorang guru.

Nasaruddin menjelaskan beratnya tugas menjadi seorang guru yang mesti memiliki integritas dan kesucian moral sebagai pendidik dan tak boleh memiliki noda sedikit pun.

"Seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi. Kalian tidak gampang menjadi seorang guru," ujar Menag Nasaruddin Umar saat membuka PPG Dalam Jabatan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Menurut dia, seorang guru tidak cukup hanya menguasai materi, tetapi juga harus mengalami proses pembatinan atau perenungan mendalam atas apa yang diajarkan.

Dia mengatakan bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai 'nabi kecil' yang harus menjaga diri dari perbuatan dosa.

"Bukan guru namanya kalau masih langganan maksiat, seperti zina atau kumpul kebo. Kalau tidak sanggup menjaga kesucian itu, lebih baik serahkan mandatnya," kata Nasaruddin.

Baca Juga:

Dia menggarisbawahi profesi guru adalah jalan panjang menuju keberkahan dan amal jariah yang tak terputus.

Semua ilmu yang diajarkan dan diamalkan kepada murid-muridnya akan terus mengalirkan pahala meski telah wafat seribu tahun lalu.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa seorang guru itu harus suci di langit, suci di bumi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI