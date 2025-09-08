menu
Menag Sampaikan Duka Cita Atas Musibah Majelis Ambruk di Bogor

Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau kondisi korban yang dirawat di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/9/2025). ANTARA/M Fikri Setiawan

jpnn.com, BOGOR - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah ambruknya Majelis Taklim Asohibiyah di Desa Sukamakmur, Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Insiden saat kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu itu menelan tiga korban jiwa dan puluhan lainnya luka-luka.

“Kami ikut berduka atas kecelakaan yang terjadi. Kami sudah mengunjungi para korban di beberapa rumah sakit,” kata Nasaruddin seusai meninjau kondisi korban yang dirawat di RSUD Kota Bogor.

Dia menjanjikan untuk membantu renovasi bangunan Majelis Taklim Asohibiyah.

Menurutnya, Kementerian Agama akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu meringankan beban para korban maupun keluarga yang ditinggalkan.

Selain memberikan dukungan moril, Kementerian Agama berkomitmen membantu proses renovasi bangunan majelis taklim yang rusak akibat peristiwa itu.

“Termasuk juga kami akan membantu renovasi musala yang rusak, serta memberikan apresiasi dan tanda kepedulian kepada keluarga korban,” ujarnya.

Dia mengajak masyarakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar tidak terulang kembali di tempat lain. Menurutnya, penting dilakukan evaluasi menyeluruh terkait faktor penyebab ambruknya bangunan.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan belasungkawa atas musibah ambruknya majelis taklim di Bogor.

