Menag Sebut Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebut Universitas Terbuka (UT) sebagai perguruan tinggi masa depan yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh sebelum pendidikan berbasis digital berkembang pesat.

Menurut Menag Nasaruddin, model pendidikan yang diterapkan UT akan menjadi gambaran wajah perguruan tinggi pada masa mendatang.

"UT ini adalah universitas masa depan. Nanti semua universitas akan menjadi virtual university," kata Nasaruddin dalam Seminar Wisuda UT Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Wilayah 2 di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin (9/11).

Dia memprediksi perguruan tinggi pada masa depan tidak lagi bergantung pada keberadaan gedung fisik maupun fasilitas administrasi konvensional. Sebaliknya, penyelenggaraan pendidikan akan semakin mengandalkan teknologi dan komunitas pembelajaran.

"Di masa depan, universitas itu tidak perlu gedung, tidak perlu rektorat. Semuanya berpusat pada komunitas. Luar biasa, UT ini lahir mendahului zaman online," ujarnya.

Nasaruddin menilai UT memiliki keunggulan karena sejak awal dirancang untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara terbuka dan jarak jauh.

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"Kita harus bangga karena kita menjadi virtual university yang pertama, mendahului dunia lainnya yang akan datang," tutur Menag Nasaruddin.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga menekankan pentingnya membangun generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.