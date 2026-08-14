Menakar 663 Hari Kemudi Presiden Prabowo: Tinjauan Hukum, Ekonomi, dan Demokrasi Atas Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026
Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH -Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan dan Pengajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa
jpnn.com - Gedung Nusantara di komplek parlemen kembali menjadi saksi bisu dari penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah pada Sidang Bersama DPR-DPD RI, 14 Agustus 2026.
Pidato Presiden Prabowo Subianto yang membentang luas menceritakan capaian 21 bulan (663 hari) kepemimpinannya hadir dengan retorika yang kuat, menyiratkan optimisme yang membara.
Dengan klaim 121 kebijakan transformatif yang dieksekusi, dengan kecepatan rata-rata satu kebijakan setiap lima hari, pemerintah memproyeksikan citra "mesin birokrasi" yang berlari tanpa lelah.
Namun, dari kacamata legislatif, kecepatan eksekutif ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana kecepatan ini berbanding lurus dengan presisi hukum, keseimbangan demokrasi, dan pemerataan otonomi daerah?
Evaluasi atas pidato ini tidak boleh hanya berhenti pada tepuk tangan atas deretan angka pertumbuhan, melainkan harus dibedah secara kritis.
Kebijakan publik bukanlah sekadar komoditas statistik; ia adalah manifestasi dari konstitusi yang harus dikawal agar tidak tergelincir ke dalam eforia sentralisasi.
Dimensi Ekonomi: Kilau Angka dan Tantangan Akar Rumput
Presiden menyajikan data makroekonomi yang impresif. Pertumbuhan ekonomi 5,29 persen pada triwulan II 2026 dan realisasi investasi yang mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I 2026 adalah capaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata di tengah ketidakpastian global.
Pidato Presiden Prabowo Subianto yang membentang luas menceritakan capaian 21 bulan (663 hari) kepemimpinannya hadir dengan, menyiratkan optimisme yang membara.
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