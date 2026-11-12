Menaker Yassierli Apresiasi Inisiasi Polri Luncurkan Poliran untuk Atasi Pengangguran

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi inisiatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran).

Menurut Yassierli, program ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan institusi dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam peluncuran program Poliran yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Jawa Barat di Bandung, Rabu (11/11).

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Dalam acara tersebut, Yassierli mengapresiasi inisiatif program Poliran yang dinilainya berkontribusi nyata mendukung pembentukan ekosistem ketenagakerjaan yang solid dan inklusif.

Menurutnya, upaya mengatasi pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar penciptaan lapangan kerja dapat berjalan lebih optimal.

"Suatu kebahagiaan bagi Kementerian Ketenagakerjaan, ekosistem ketenagakerjaan memang harus dibangun melalui kolaborasi, dan Alhamdulillah institusi Polri ikut dalam bagian kolaborasi itu untuk mewujudkan ketenagakerjaan yang lebih baik," kata Yassierli.

Yassierli menyebutkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan berbagai institusi turut mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT tercatat sebesar 4,91 persen pada Agustus 2024, kemudian turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, dan kembali menurun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026.