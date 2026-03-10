Menaker Yassierli Dorong Perusahaan Bantu Pekerja Kembangkan Potensi dan Keterampilan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap perusahaan tidak hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga perlu membuka ruang agar pekerja dapat terus berkembang.

Menurut Yassierli, pekerja tidak seharusnya bertahun-tahun berada di posisi yang sama tanpa diberi kesempatan untuk belajar, meningkatkan kemampuan, dan menyiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja.

Dia pun menekankan pengembangan pekerja merupakan bagian penting dari hubungan industrial yang sehat, manusiawi, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Menaker Yassierli Instruksikan Daerah Bentuk Posko Satgas Kawal THR dan BHR

Selain itu, Menaker Yassierli mengatakan membantu pekerja berkembang bukan semata bentuk kepedulian, melainkan juga strategi jangka panjang bagi perusahaan.

“Ini harus dipahami sebagai sebuah strategi. Ketika kita memampukan pekerja, ketika kita memberdayakan mereka, maka itu akan memberikan long-term effect bagi perusahaan dalam jangka panjang,” ujar Menaker Yassierli.

Dia menilai pekerja yang merasa didukung tidak hanya menjalankan tugas sebagai kewajiban akan memiliki memiliki keterikatan yang lebih kuat dengan tempatnya bekerja.

Hal ini sekaligus mendorong ketahanan perusahaan di tengah perubahan.

"Pekerja yang merasa didukung tidak hanya menjalankan tugas sebagai kewajiban, tetapi juga memiliki semangat, rasa memiliki, dan keinginan untuk memberi kontribusi lebih," jelasnya.