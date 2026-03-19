Menaker Yassierli: Hubungan Industrial Harus Dibangun Atas Kepedulian Manajemen-Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat melepas program mudik gratis pekerja/buruh PT Pamapersada Nusantara di Jakarta Timur, Rabu (18/3). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan hubungan industrial harus dibangun atas dasar kepedulian antara manajemen dan pekerja, bukan sekadar pemenuhan hak normatif.

Penegasan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat melepas program mudik gratis pekerja/buruh PT Pamapersada Nusantara di Jakarta Timur, Rabu (18/3).

Menaker Yassierli mengingatkan hubungan industrial yang sehat tidak cukup hanya soal upah, aturan kerja, dan pemenuhan hak pekerja.

Menurut Yassierli, yang juga penting adalah adanya keterlibatan dan kepedulian antara manajemen dan pekerja agar perusahaan tumbuh lebih kuat dan pekerja merasa dihargai.

Dia mengumpamakan hubungan antara manajemen dan pekerja harus seperti dua roda gigi.

Jika selama ini hanya satu yang bergerak, tidak akan optimal.

Namun, dengan dua roda gigi yang bergerak bersama, perusahaan dapat melaju lebih cepat.

"Di situlah tujuan kita, ketika manajemen memperhatikan kesejahteraan pekerja dan pekerja juga peduli memajukan perusahaan serta meningkatkan produktivitas. Itu mimpi yang ingin kita wujudkan,” kata Menaker Yassierli.

