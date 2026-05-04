Menaker Yassierli Pastikan Hak Jaminan Sosial Korban Kecelakaan KA di Bekasi Terpenuhi

jpnn.com, BEKASI - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bergerak cepat untuk memastikan hak jaminan sosial korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur terpenuhi.

Dia menyebut hingga 4 Mei 2026, sebanyak sembilan dari 16 korban meninggal dunia dalam kecelakaan antara Commuter Line Cikarang dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat pada 27 April 2026 telah menerima perlindungan jaminan sosial dari pemerintah.

Menaker Yassierli menyebut total manfaat yang diterima ahli waris korban meninggal dunia, meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar sekitar Rp 197,28 juta, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 2,02 miliar, serta beasiswa untuk enam anak dengan nilai maksimal Rp 458,5 juta.

Selain itu, terdapat pula manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang diberikan secara berkala.

“Ini bukti pemerintah berkomitmen bahwa perlindungan jaminan sosial tidak berhenti pada pekerja, tetapi juga berlanjut kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami ingin memastikan masa depan anak-anak mereka tetap terjaga melalui beasiswa,” tegas Menaker Yassierli di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/5).

Menaker Yassierli menambahkan, dari sembilan korban MD yang telah menerima santunan, delapan di antaranya merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Kantor Cabang Jakarta Gambir, Jakarta Salemba, Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Ceger, Jakarta Mangga Dua, Grha Jamsostek (Kanwil DKI Jakarta), serta satu peserta di Kantor Cabang Tangerang Selatan (Kanwil Banten).

Hingga saat ini, santunan telah disalurkan kepada ahli waris dalam beberapa tahap.

Pada 29 April 2026, santunan diberikan kepada ahli waris Nuryati dan Nur Ainia Rahmadhynna.