Menaker Yassierli Targetkan 70 Ribu Peserta Ikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menargetkan 70 ribu peserta mengikuti pelatihan vokasi nasional (PVN) 2026.

Hal itu disampaikan Menaker Yassierli saat meninjau pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/4).

PVN 2026 merupakan program yang dirancang agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri serta siap memasuki dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

“Program ini dirancang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja,” kata Menaker Yassierli dalam keterangan resminya, Minggu (19/4).

Menaker Yassierli menyampaikan PVN 2026 dilaksanakan secara nasional dan diikuti 10.405 peserta.

Kegiatan tersebut tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.

Khusus di BBPVP Bandung, pelaksanaan PVN Batch I 2026 diikuti 512 peserta yang mengikuti berbagai pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini.