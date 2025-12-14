menu
Menaker Yassierli Tegaskan Komitmen Peningkatan Produktivitas Nasional
Indonesia Productivity Summit 2025 mengusung tema “Driving Innovation, Productivity, and Human Capital: Indonesia’s Path to Global Competitiveness 2045. Forum itu digelar di JIEXPO Convention Center and Theater, pada Jumat (12/12). Foto: Dokumentasi Kemnaker

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyelenggarakan Indonesia Productivity Summit 2025 di JIExpo Convention Center and Theater, Jumat (12/12). 

Mengusung tema “Driving Innovation, Productivity, and Human Capital: Indonesia’s Path to Global Competitiveness 2045,” forum itu menjadi kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas profesional dalam memperkuat ekosistem peningkatan produktivitas nasional.

Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli mengatakan Kemenaker bekerja sama dengan berbagai kementerian serta pihak lainnya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

“Ini adalah gambaran bagaimana kami akan bekerja bersama bersinergi. Tahun depan insyaallah ada tiga fokus kami,” kata Yassierli.

Fokus pertama, kata dia, penyiapan SDM untuk sertifikasi ahli produktivitas. Kedua, penyiapan klinik produktivitas di balai-balai milik Kemenaker.

“Ketiga, kami mulai operasional klinik tersebut dengan fokus pada perusahaan skala menengah dan itu didukung oleh Kementerian Perindustrian,” ungkapnya.

Dia menambahkan produktivitas harus menjadi gerakan nasional yang masif, inklusif, dan berkelanjutan.

Peningkatan produktivitas bukan hanya isu ekonomi, melainkan elemen kunci pembangunan SDM, transformasi industri, dan peningkatan daya saing global Indonesia.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa produktivitas harus menjadi gerakan nasional yang masif, inklusif, dan berkelanjutan.

